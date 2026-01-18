Россиян призвали не выходить на работу в офис с простудой

Врач Уланкина: Выход на работу с ОРВИ опасен и для больного, и для его коллег

Даже легкая форма ОРВИ без корректной терапии может привести к тяжелым осложнениям, предупредила врач Ольга Уланкина. О том, почему выход на работу в офис с простудой опасен, она рассказала «Газете.Ru».

Уланкина призвала россиян не выходить на работу при признаках простуды или гриппа. Нарушение этого правила, по ее словам, опасно и для больного человека, и для его коллег, так как ставит их здоровье под угрозу. «В первые три-четыре дня болезни человек особенно заразен. Он распространяет вирус, когда говорит, чихает и даже просто прикасается к предметам. Можно заразиться, даже если зайти в пустой лифт, в котором до этого инфицированный пассажир кашлял и чихал», — объяснила врач.

Отказ от постельного режима опасен и потому, что при ОРВИ иммунитет человека ослаблен, из-за этого к простуде может добавиться бактериальная инфекция, продолжила Уланкина. Из-за такого «двойного удара» увеличивается нагрузка на сердце и почки. Из-за этого возрастает риск развития миокардита, следствием которого может стать хроническая сердечная недостаточность.

К другим осложнениям перенесенной на ногах простуды специалистка назвала развитие синусита, бронхита, отита и пневмонии.

Ранее терапевт Наталья Матвеева назвала россиянам основные отличия обычной простуды от воспаления легких. Она рассказала, что простуда начинается постепенно — с першения в горле, насморка, чихания. Пневмония же часто (но не всегда) развивается быстро, а состояние человека ухудшается резко.