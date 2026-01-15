Реклама

15:31, 15 января 2026Забота о себеЭксклюзив

Названы отличия обычной простуды от воспаления легких

Врач Матвеева: В отличие от ОРВИ, для пневмонии характерны боль в груди и одышка
Наталья Обрядина

Фото: Hananeko_Studio / Shutterstock / Fotodom

Терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Наталья Матвеева назвала россиянам основные отличия обычной простуды от воспаления легких. Разницу она объяснила в разговоре с «Лентой.ру».

Матвеева рассказала, что простуда начинается постепенно — с першения в горле, насморка, чихания. Пневмония же часто (но не всегда) развивается быстро, а состояние человека ухудшается резко. Другое отличие — это то, как человек кашляет: при воспалении легких кашель глубокий, влажный, часто с выделением гнойной или «ржавой» мокроты, а при простуде — сухой или влажный.

«Красными флагами, сигнализирующими о пневмонии, являются одышка и боль в груди. Это главные отличительные признаки смертельно опасного поражения легких. При ОРВИ ощущение нехватки воздуха возникает редко и лишь при сильной заложенности носа», — предупредила врач.

Как отметила специалистка, при ОРВИ температура, как правило, повышается до 37,5-38,5 ℃ и при правильном лечении спадает за три-четыре дня. При пневмонии же температура часто поднимается выше 38,5 ℃ и плохо сбивается жаропонижающими.

Матвеева добавила, что при обоих заболеваниях возникают слабость, ломота в теле и потливость. Однако при пневмонии эти симптомы проявляются сильнее и сопровождаются стойкой потерей аппетита, а иногда — спутанностью сознания, особенно у пожилых людей.

Ранее московское управление Роспотребнадзора оценило ситуацию с гриппом в столице как стабильную. По данным специалистов, эпидемические пороги не превышены.

