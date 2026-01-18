Реклама

Россия
00:55, 18 января 2026

Российская армия продвинулась на двух участках к югу от Северска

Deep State: Российская армия продвинулась на двух участках к югу от Северска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы России продвинулись в зоне СВО. Об этом свидетельствуют данные украинского портала Deep State, передает Telegram-канал «Политика Страны».

В ходе боевых действий российские подразделения осуществили продвижение на двух направлениях к югу от Северска, о чем свидетельствуют данные оперативных сводок.

До этого Министерство обороны России информировало о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ), составивших за сутки приблизительно 1305 человек в зоне проведения специальной военной операции.

8 января аналитический паблик Deep State сообщал, что ВС России взяли под контроль Андреевку Сумской области Украины и Новомарково на краматорском направлении. Также стало известно о продвижении Российской армии в районе Майского.

