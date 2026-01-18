Реклама

13:17, 18 января 2026

Российских туристов атаковали клопы в элитных отелях ОАЭ

Российские туристы подверглись атаке клопов в пятизвездочных отелях ОАЭ
Наталья Обрядина

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom  

Российских туристов атаковали клопы в дорогостоящих пятизвездочных отелях ОАЭ. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Telegram-канал сообщает о двух случаях атаки клопов. О первом происшествии рассказала жительница Истры, отдыхавшая с 11-летней дочерью в элитном отеле Fujairah Rotana Resort&Spa в городе Хаур-эль-Факкан. Странную сыпь на теле у себя и дочери женщина обнаружила уже в первый день отдыха. Спустя несколько суток количество следов укусов увеличилось, а зуд стал невыносимым. В кровати россиянка обнаружила клопов, о чем тут же сообщила администрации отеля. Однако в другой номер ее переселили только в предпоследний день отдыха.

Вторая история произошла в отеле Rixos Al Mairid Ras Al Khaimah, расположенном в Рас-эль-Хайме, где атаке клопов подверглись супруги. Пострадавшие рассказали, что как только заметили клопов на подушке, сразу же попросили заменить им все постельное белье. Однако в ответ администрация отеля только принесла супругам дополнительное одеяло. Через несколько дней на телах россиян появились укусы, а коже начала зудеть.

Ранее сообщалось, что муж, жена и их двое детей из США были искусаны постельными клопами на рейсе из Атланты в Белград. Семья подала в суд на авиакомпании Delta Airlines и KLM Royal Dutch Airlines, которые осуществляли воздушную перевозку.

