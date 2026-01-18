Реклама

Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:40, 18 января 2026

На Украине заявили об уничтожении Трампом союзников Зеленского

Экс-помощник Кучмы Соскин заявил об уничтожении Трампом союзников Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Tom Nicholson / Getty Images

Американский президент Дональд Трамп начал планомерно уничтожать союзников украинского лидера Владимира Зеленского на фоне притязаний на Гренландию, заявил в эфире своего YouTube-канала экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, Киев должен перестать надеяться на помощь со стороны ЕС или США и уйти в отставку. Он добавил, что «манифест» Трампа по Гренландии «перечеркивает всю Украину».

«Это уничтожение всех его союзников, все. Это прямое уничтожение», — подчеркнул он.

Ранее в Европе обеспокоились смещением внимания США с Украины на Гренландию.

