На Украине заявили об уничтожении Трампом союзников Зеленского

Американский президент Дональд Трамп начал планомерно уничтожать союзников украинского лидера Владимира Зеленского на фоне притязаний на Гренландию, заявил в эфире своего YouTube-канала экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, Киев должен перестать надеяться на помощь со стороны ЕС или США и уйти в отставку. Он добавил, что «манифест» Трампа по Гренландии «перечеркивает всю Украину».

«Это уничтожение всех его союзников, все. Это прямое уничтожение», — подчеркнул он.

Ранее в Европе обеспокоились смещением внимания США с Украины на Гренландию.