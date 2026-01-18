Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:45, 18 января 2026Мир

В Европе обеспокоились смещением внимания США с Украины на Гренландию

Каллас призвала США не отвлекаться от Украины из-за Гренландии
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава Евродипломатии Кая Каллас назвала главной задачей НАТО помощь Украине, и в связи с этим она призвала США не отвлекаться от украинского конфликта на вопросы, касающиеся Гренландии. Об этом Каллас написала в соцсети X.

«Мы не можем допустить, чтобы наш спор отвлек нас от нашей главной задачи — помочь закончить войну на Украине», — говорится в сообщении. Она также подчеркнула, что все вопросы касательно Гренландии следует решать внутри НАТО.

Кроме того, добавила Каллас, угроза президента США Дональда Трампа ввести пошлины в отношении восьми стран Европы играет на руку России и Китаю.

Ранее Трамп объявил о введении пошлин против некоторых стран Евросоюза в качестве мер из-за ситуации вокруг Гренландии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп объявил о мерах против стран ЕС из-за ситуации с Гренландией. Чем пригрозил американский лидер и как отреагировали в Европе?

    Россия и Украина не могут договориться о возвращении 12 пленных. Что отвергает Москва

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Каллас допустила обнищание Европы и Америки из-за пошлин США

    В России отменили еще один концерт комика Сабурова

    Опубликованы кадры горящей после ударов подстанции в Харькове

    Российская армия продвинулась на двух участках к югу от Северска

    В Европе обеспокоились смещением внимания США с Украины на Гренландию

    В Европе призвали решать проблемы вокруг Гренландии «внутри НАТО»

    В Европе заявили о невозможности одобрения торговой сделки с США из-за Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok