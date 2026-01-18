Реклама

14:20, 18 января 2026

Сотни тысяч россиян остались без электроснабжения после ударов ВСУ

Балицкий: В Запорожской области без электроснабжения остались 205 139 абонентов
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexey Krav / Shutterstock / Fotodom  

Сотни тысяч россиян остались без электроснабжения после ударов беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«На данный момент в Запорожской области остаются без электроснабжения 205 139 абонентов в 365 населенных пунктах», — говорится в сообщении.

Глава региона призвал местных жителей с пониманием отнестись к «включениям-отключениям» электроснабжения, так как это вынужденная мера в сложившихся обстоятельствах.

«Задействованы все силы и средства для скорейшего восстановления всех систем в штатном режиме», — заключил он.

Ранее глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло сообщил о трех пострадавших при падении обломков беспилотника на крышу пятиэтажки в Беслане — двух детях и одном взрослом.

