Сотни тысяч россиян остались без электроснабжения после ударов ВСУ

Сотни тысяч россиян остались без электроснабжения после ударов беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«На данный момент в Запорожской области остаются без электроснабжения 205 139 абонентов в 365 населенных пунктах», — говорится в сообщении.

Глава региона призвал местных жителей с пониманием отнестись к «включениям-отключениям» электроснабжения, так как это вынужденная мера в сложившихся обстоятельствах.

«Задействованы все силы и средства для скорейшего восстановления всех систем в штатном режиме», — заключил он.

