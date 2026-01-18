Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:55, 18 января 2026Мир

Спикер парламента Чехии убрал флаг ЕС из своего кабинета

Критиковавший ЕС спикер парламента Чехии Окамура убрал флаг союза из кабинета
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Спикер парламента Чехии Томио Окамура, изестный критикой Евросоюза, убрал флаг ЕС из своего кабинета, который стоял рядом с государственным флагом. Он рассказал об этом на видео, которое опубликовал в соцсети Х.

«Я оформил парламентский офис по-своему», — гласит подпись под видео. Окамура уточнил, что предыдущую расстановку флагов одобрил не он, она досталась ему от предшественницы на посту Маркеты Пекаровой-Адамовой.

По данным агентства ČTK, Окамура давно критикует ЕС, его движение SPD призывает провести всенарудный референдум в стране по внешнеполитическим вопросам, в частности, чтобы обсудить необходимость членства Чехии в Европейском союзе.

Ранее чешский спикер парламента распорядился снять висевший на здании три года украинский флаг. «Чешская Республика — на первом месте. Пожелайте нам удачи!» — заявил тогда Окамура.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп объявил о мерах против стран ЕС из-за ситуации с Гренландией. Чем пригрозил американский лидер и как отреагировали в Европе?

    Россия и Украина не могут договориться о возвращении 12 пленных. Что отвергает Москва

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Спикер парламента Чехии убрал флаг ЕС из своего кабинета

    Россияне расхотели оформлять визы в США из-за Трампа

    Стубб заявил о давлении США из-за ситуации с Гренландией

    Мерц остался недоволен немцами по одному вопросу

    Стало известно о готовности некоторых депутатов Рады полностью отказаться от Донбасса

    Жители Киева начали греться у костров из елок на фоне проблем с отоплением

    Названа причина массовых сбоев работы автомобилей Porsche и BMW в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok