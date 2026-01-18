Спикер парламента Чехии убрал флаг ЕС из своего кабинета

Критиковавший ЕС спикер парламента Чехии Окамура убрал флаг союза из кабинета

Спикер парламента Чехии Томио Окамура, изестный критикой Евросоюза, убрал флаг ЕС из своего кабинета, который стоял рядом с государственным флагом. Он рассказал об этом на видео, которое опубликовал в соцсети Х.

«Я оформил парламентский офис по-своему», — гласит подпись под видео. Окамура уточнил, что предыдущую расстановку флагов одобрил не он, она досталась ему от предшественницы на посту Маркеты Пекаровой-Адамовой.

По данным агентства ČTK, Окамура давно критикует ЕС, его движение SPD призывает провести всенарудный референдум в стране по внешнеполитическим вопросам, в частности, чтобы обсудить необходимость членства Чехии в Европейском союзе.

Ранее чешский спикер парламента распорядился снять висевший на здании три года украинский флаг. «Чешская Республика — на первом месте. Пожелайте нам удачи!» — заявил тогда Окамура.