Стилистка назвала удешевляющие образ модные тренды

Британская стилистка Никки: Одежда с модным искусственным мехом дешевит образ

Британская блогерша и стилистка Никки (фамилия неизвестна) назвала модные тренды, которые визуально удешевляют образ. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, насчитывающем 222,8 тысячи подписчиков.

В первую очередь инфлюэнсерша призвала отказаться от ношения искусственного меха. По ее мнению, данный материал часто дешевит внешний вид и делает его неопрятным. По этой причине она посоветовала присмотреться к одежде с монгольским искусственным мехом.

Кроме того, Никки порекомендовала не увлекаться монохромными образами и не носить большое количество украшений. «Если вы ходите в куче блестящей бижутерии — это не признак роскоши, а дешевизны. Меньше — всегда лучше», — подчеркнула она.

