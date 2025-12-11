Россиянкам назвали способы выглядеть стильно зимой без крупных затрат

Стилист Левитина: Старую одежду легко вписать в зимний образ, если она лаконична

Стилист Александра Левитина назвала россиянкам способы выглядеть стильно зимой без крупных затрат. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам эксперта, старые вещи легко вписать в любые образы, если их дизайн достаточно лаконичен. Например, в верхней одежде ключевыми параметрами являются посадка, крой и длина. Так, прямой удлиненный силуэт с четко оформленной плечевой линией одинаково уместен с юбками и брюками, считает Левитина.

Данное правило распространяется на джинсы и свитера. При этом специалистка призвала избегать в зимний сезон моделей из тонкого денима с высоким содержанием эластана, поскольку они быстрее вытягиваются и деформируются под верхней одеждой. Что касается свитеров, то Левитина посоветовала присмотреться к плечевой линии и плотности вязки. «Гладкий трикотаж или кашемир без рельефного узора сохраняют силуэт и не утяжеляют комплект. Такая база не устаревает, остается нейтральным фоном и не требует сезонной замены», — пояснила она.

Кроме того, собеседница издания назвала параметры вещей, указывающие на их долговечную актуальность. «Устойчивыми остаются предметы гардеробы без ярко выраженной сезонной кодировки: ровный силуэт, матовая фактура, нейтральный оттенок и стабильная длина. К наименее долговечным относятся вещи с избыточным визуальным кодом сезона: чрезмерные меховые вставки, металлизированная отделка, неоновая палитра и сложный принт», — заключила Левитина.

