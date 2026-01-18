Реклама

Россия
15:56, 18 января 2026Россия

У россиянина нашли тяжелое заболевание из-за злоупотребления энергетиками

В Подмосковье у выпивавшего по три банки энергетика в день мужчины нашли подагру
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Stockah / Shutterstock / Fotodom

В Подмосковье у 28-летнего мужчины, который на протяжении пяти лет выпивал по три банки энергетика в день, медики обнаружили подагру. Историю россиянина рассказал Telegram-канал Shot.

В начале текущего года житель Красногорска, злоупотреблявший энергетиками, решил проверить здоровье. Перед этим, правда, он выпил очередную банку бодрящего напитка, который исказил результаты анализов.

Тогда врачи выдали мужчине направление на госпитализацию. В больнице у него нашли подагру, причиной которой стала фруктоза, содержащаяся в энергетических напитках. Из-за тяжелого заболевания все январские праздники россиянин провел в медицинском учреждении.

Ранее житель Санкт-Петербурга потерял способность ходить из-за многолетнего употребления энергетиков. Более того, его поджелудочная железа переварила сама себя.

