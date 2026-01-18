Реклама

В Британии прокомментировали конфликт Зеленского и Кличко

UnHerd: Объявление ЧС в энергетике выявило политическую нестабильность Украины
Марина Совина
Фото: Igor Jakubowski / Globallookpress.com

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко произошел новый публичный конфликт после объявления режима чрезвычайной ситуации в сфере энергетики. Об этом сообщает британское издание UnHerd.

Отмечается, что украинский лидер раскритиковал киевскую администрацию за недостаточную подготовку по сравнению с другими городами, тем самым «подорвав доверие общественности к местным властям» и продемонстрировав политический сумбур. Кличко, в свою очередь, счел критику со стороны Зеленского оскорблением «самоотверженной работы тысяч людей» в столице.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский назвал конфликт киевского мэра и украинского президента клубом конкурирующего кретинизма.

