17:30, 17 января 2026Бывший СССР

В Раде конфликт Зеленского с Кличко описали словами «клуб конкурирующего кретинизма»

Дубинский: Конфликт Зеленского с Кличко — это клуб конкурирующего кретинизма
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ben Kriemann / Getty Images

Конфликт президента Украины Владимира Зеленского с мэром Киева Виталием Кличко — это клуб конкурирующего кретинизма. Так конфронтацию из-за административного управления в столице описал в Telegram депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Когда Зеленский наезжает на Кличко, который тоже не меньший дегенерат, — я болею за обе стороны. (...) Клуб конкурирующего кретинизма», — заявил парламентарий.

Ранее между Зеленским и Кличко произошла заочная перепалка на фоне блэкаута в украинской столице. В своем обращении президент Украины заявил, что Киев, по его оценке, сделал «значительно меньше», чем другие регионы, и в последние дни он «не видит необходимой интенсивности работы». В связи с этим политик призвал срочно принимать решения.

Кличко накануне заявил, что Киев располагает лишь половиной необходимого количества электроэнергии. По его словам, это самый серьезный энергетический кризис с начала военного конфликта.

