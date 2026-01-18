Реклама

09:42, 18 января 2026Бывший СССР

В Киеве придумали неожиданный способ борьбы с холодами

Readovka: В квартирах Киева ставят туристические палатки для согревания
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lysenko Andrii / Shutterstock / Fotodom  

Жители Киева ставят туристические палатки прямо в квартирах для согревания во время холодов. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.

«Жители Киева, не имея центрального отопления уже больше недели, ставят туристические палатки прямо в собственных квартирах, чтобы согреть хотя бы малую жилую площадь», — отмечено в публикации.

Среди других способов борьбы с морозами журналисты упоминают импровизированные костры. Их разжигают из выброшенных новогодних елок. При этом попытки согреваться с помощью открытого огня приводят к пожарам, из-за тушения которых лестничные пролеты превращаются в ледяные глыбы.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал о сложной ситуации с отоплением в городе. По его словам, последние дни в украинской столице стали самым серьезным энергетическим кризисом с начала военного конфликта.

