В Китае заявили о «беспрецедентном давлении» на Киев в переговорах

Sohu: Украина оказалась под беспрецедентным давлением в переговорном процессе

Украинские власти находятся под колоссальным давлением в переговорном процессе по урегулированию конфликта. Об этом сообщает китайский портал Sohu.

«Украина... сталкивается с беспрецедентным переговорным давлением, и вопросы ее территориальной целостности и суверенитета, несомненно, становятся наиболее трудноразрешимыми проблемами», — отмечается в публикации.

По мнению обозревателей китайского портала, в настоящее время украинский конфликт находится в переломной точке. Они добавили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют один за другим оборонительные рубежи, а многие солдаты предпочитают прекратить сопротивление и сдаться в плен.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что переговоры США и Украины во Флориде по урегулирования конфликта проходят тяжело. По его словам, позитивного результата встречи можно не ждать.