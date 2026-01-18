Реклама

На Украине сделали признание о переговорах с США

Депутат Рады Гончаренко: Переговоры США и Украины во Флориде идут тяжело
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Николай Лазаренко / РИА Новости

Переговоры США и Украины во Флориде по урегулированию конфликта проходят тяжело. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

Он отметил, что позитивного результата встречи можно не ждать.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался в разногласиях по некоторым вопросам на переговорах с США. По его словам, Киев проявляет инициативу на переговорах, а сам он якобы защищает интересы республики.

Он также отверг обвинение со стороны американского президента Дональда Трампа в затягивании урегулирования конфликта. Он отметил, что Украина не является преградой на пути к миру, возложив ответственность за отсутствие соглашения на Россию.

