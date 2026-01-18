Реклама

11:35, 18 января 2026Интернет и СМИ

В Китае заявили о волнениях среди политиков ЕС после слов Мерца о России

Sohu: Слова Мерца об отношениях с РФ взволновали европейских политиков
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о надежде на восстановление отношений с Россией вызвало беспокойство европейских политиков. Об этом пишет китайский портал Sohu.

В материале напоминают, что еще несколько месяцев назад Мерц настаивал на превращении бундесвера в «самую сильную армию Европы» ради противостояния с Россией, а также призвал снять ограничения по дальности поставляемого Украине оружия.

Теперь же, учитывая внешнее и внутреннее давление на немецкого канцлера из-за экономических и социальных проблем в стране, Мерцу пришлось сменить риторику.

«Изменение позиции Мерца значит не изменение его точки зрения, а рациональную корректировку с учетом обстановки. Когда цены на электроэнергию, дефицит бюджета, недовольство населения и ядерная угроза переплетаются, какими бы жесткими ни были лозунги. они должны уступить место инстинкту самосохранения. Призыв Германии восстановить отношения с Россией может ознаменовать переход европейской политики в новый этап — от эмоций к трезвому расчету», — пишут авторы.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил надежду на восстановление российско-германских отношений. По его словам, Россия — это самая большая европейская страна и Берлину необходимо будет найти баланс в отношениях с Москвой.

