13:48, 18 января 2026Россия

В Подмосковье четыре тысячи человек остались без отопления и горячей воды в мороз

«Осторожно, Москва»: 4 тысячи жителей Чехова остались без отопления из-за аварии
Наталья Обрядина
СюжетОтключение отопления

Фото: Aleksei Ignatov / Shutterstock / Fotodom  

Четыре тысячи жителей подмосковного города Чехова в мороз остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации канала, причиной отсутствия отопления и горячей воды в 122 домах города в морозную погоду стала авария на подстанции. Из-за прорыва трубы на теплосети в ЦТП-9 температура в квартирах опустилась до плюс 15 градусов, а радиаторы полностью остыли.

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин заявил, что на теплотрассе проведены аварийно-восстановительные работы, котельные запущены. По его словам, для оперативного запуска домов в округ прибыли 22 бригады из Подольска, Каширы, Химок, Ступино и Мытищ.

14 января сообщалось, что жители улицы Завертяева в Омске остались без отопления в 30-градусный мороз. Отключение объяснили перебоями с электричеством на котельной. В диспетчерской водоканала на вопросы горожан разводят руками — коммунальщики оказались не в курсе проблем с теплоснабжением. Тем не менее уже через полтора часа, согласно сообщению АО «Омскэлектро» в комментариях к записи, электричество восстановили.

