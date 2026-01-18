РИА Новости: В ВСУ числятся мертвые души

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) стали появляться «мертвые души» после масштабирования штурмовых подразделений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Он пояснил, что в украинских подразделениях образовалось множество вакантных должностей, однако заполнять их некем. «Примерно половину этих вакантных должностей начали забивать "мертвыми душами", которые по факту не присутствуют в подразделении, но на них выделяется зарплата», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что эти деньги делит между собой командование.

Ранее стало известно, что ВСУ начали использовать наземных роботов из-за нехватки живой силы. Как отмечало издание The Telegraph, они оснащены крупнокалиберным пулеметом M2 Browning и управляются на расстоянии до 24 километров, а по габаритам сравнимы газонокосилкой с сиденьем.