Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:24, 18 января 2026Бывший СССР

В ВСУ появились «мертвые души»

РИА Новости: В ВСУ числятся мертвые души
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andriy Andriyenko / Ukrainian Armed Forces / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) стали появляться «мертвые души» после масштабирования штурмовых подразделений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Он пояснил, что в украинских подразделениях образовалось множество вакантных должностей, однако заполнять их некем. «Примерно половину этих вакантных должностей начали забивать "мертвыми душами", которые по факту не присутствуют в подразделении, но на них выделяется зарплата», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что эти деньги делит между собой командование.

Ранее стало известно, что ВСУ начали использовать наземных роботов из-за нехватки живой силы. Как отмечало издание The Telegraph, они оснащены крупнокалиберным пулеметом M2 Browning и управляются на расстоянии до 24 километров, а по габаритам сравнимы газонокосилкой с сиденьем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина заявил о бессилии ЕС и Великобритании

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о ДТП. Что не так с этим роликом

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    Назван главный фаворит Australian Open

    Пленный прослезился и рассказал о «горах трупов» солдат ВСУ

    На Западе пришли к одному выводу после слов лидеров ЕС о Путине

    Президент Чехии обратился к НАТО из-за Гренландии

    Раскрыто истинное отношение Запада к штурмовым войскам ВСУ

    Аналитик указал на одно действие США с самого основания страны

    В ВСУ появились «мертвые души»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok