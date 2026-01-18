Реклама

06:38, 18 января 2026Интернет и СМИ

Украина начала использовать наземных роботов в бою из-за острой нехватки бойцов

Telegraph: Украина использует наземных роботов в бою из-за нехватки людей в ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина начала использовать наземных роботов в бою, чтобы частично компенсировать острый дефицит бойцов в рядах Вооруженных силах Украины (ВСУ). Такие данные приводит британское издание The Telegraph.

«Нехватка солдат до сих пор остается серьезной проблемой. Поэтому на востоке Украины применяют наземное беспилотное наземное транспортное средство, называется DevDroid TW 12.7», — уточняется в материале.

Это устройство по габаритам можно сравнить с газонокосилкой с сиденьем. Такие роботы оснащены крупнокалиберным пулеметом M2 Browning, они управляются на расстоянии до 24 километров. По данным издания, недавно на Украине одобрили новые модификации платформы, чтобы ее можно было применять еще эффективнее на фронте.

По словам командира одного из армейских корпусов, который пообщался с изданием, украинская сторона проявляет большой интерес к таким устройствам, поскольку «роботы не истекают кровью».

Ранее сообщалось, что украинским войскам предрекли катастрофу из-за ситуации с кадровым голодом. Также стало известно, что в 2025 году из ВСУ дезертировали более 200 тысяч человек, что составляет почти четвертую часть численности украинской армии.

