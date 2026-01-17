Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:57, 17 января 2026Бывший СССР

ВСУ предрекли катастрофу из-за ситуации в войсках

РИА: Кадровый голод в ВСУ стал катастрофическим, подразделения не укомплектованы
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) предрекают крах из-за ситуации с кадровым голодом. В войсках фиксируется катастрофически низкая укомплектованность, заявил источник РИА Новости в силовых структурах.

«Масла в огонь подливают данные о катастрофически низкой укомплектованности пехотных, механизированных и штурмовых подразделений», — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в 2025 году из рядов ВСУ дезертировали более 200 тысяч человек, что составляет почти четвертую часть численности украинской армии. 13 января появилась информация, что среди бегущих от мобилизации украинских мужчин набирает популярность маршрут в Белоруссию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это первый случай в истории». Кличко рассказал о серьезном энергетическом кризисе в Киеве. Город остался без отопления в морозы

    Гренландия — новая Аляска. Как Россия и другие великие державы продавали свои земли США и сколько они стоили на наши деньги

    Продажи важного препарата под угрозой из-за дурного увлечения зумеров. Что происходит

    Специалиста газовой службы из Белгорода осудили за госизмену

    Марочко сделал мрачное заявление о положении ВСУ на поле боя

    Названы неочевидные для пенсионеров выплаты

    В Литве нашли виновных в поджоге производящего оборудование для ВСУ завода

    Украина перейдет в режим экономии электроэнергии

    Путин обратился к громящим технику ВСУ российским бойцам

    Американский аналитик раскрыл серьезную проблему для Запада из-за России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok