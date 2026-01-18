В российском городе толпа девочек-подростков жестоко избила знакомую

В Майкопе толпа девочек-подростков отбила почки знакомой из-за мести

В Майкопе (Адыгея) толпа девочек-подростков жестоко избила знакомую из-за мести. Об инциденте в российском городе сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Все произошло, когда 15-летняя школьница возвращалась домой с компьютерных курсов. В какой-то момент на ее пути появились несколько девушек, которые принялись ее избивать. Тем временем юноши из той же компании снимали происходившее на видео.

На помощь девочке пришли прохожие. Так, одна женщина помогла пострадавшей добраться до дома, откуда ей вызвали медиков. В настоящее время подросток находится в больнице с сотрясением мозга и гематомами. Знакомые также отбили ей почки.

Мать россиянки убеждена, что причиной избиения стала месть. Дело в том, что, по ее словам, возлюбленный одной из нападавших расстался с ней из-за постоянной травли в адрес дочери, поэтому та решила отомстить.

