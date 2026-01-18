Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:50, 18 января 2026Россия

В российском городе толпа девочек-подростков жестоко избила знакомую

В Майкопе толпа девочек-подростков отбила почки знакомой из-за мести
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Майкопе (Адыгея) толпа девочек-подростков жестоко избила знакомую из-за мести. Об инциденте в российском городе сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Все произошло, когда 15-летняя школьница возвращалась домой с компьютерных курсов. В какой-то момент на ее пути появились несколько девушек, которые принялись ее избивать. Тем временем юноши из той же компании снимали происходившее на видео.

На помощь девочке пришли прохожие. Так, одна женщина помогла пострадавшей добраться до дома, откуда ей вызвали медиков. В настоящее время подросток находится в больнице с сотрясением мозга и гематомами. Знакомые также отбили ей почки.

Мать россиянки убеждена, что причиной избиения стала месть. Дело в том, что, по ее словам, возлюбленный одной из нападавших расстался с ней из-за постоянной травли в адрес дочери, поэтому та решила отомстить.

Ранее в Екатеринбурге мужчина избил влетевшего в его жену при катании с горки ребенка. Медики диагностировали у последнего перелом носа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взыскание долгов за ЖКХ в России запланировали перевести на цифровую платформу

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о ДТП. Что не так с этим роликом

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    В российском городе толпа девочек-подростков жестоко избила знакомую

    В российском городе похитили ребенка

    Моуринью высказался о возможном возвращении в «Реал»

    Мужчина нашел алмаз за миллион рублей благодаря сыновьям

    Юг России испытал неурожай

    В России создадут новый единый учебник по географии

    Искусственный интеллект утомил людей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok