Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:09, 18 января 2026Мир

В США раскрыли планы по членству в НАТО на фоне ситуации с Гренландией

Бессент: США не планируют покидать НАТО на фоне ситуации с Гренландией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Reuters

Соединенные Штаты не планируют покидать Североатлантический альянс. Такое заявление на фоне ухудшения отношений Вашингтона с НАТО из-за угроз американского президента Дональда Трампа захватить Гренландию сделал глава Минфина США Скотт Бессент в эфире канала NBC.

«Мы останемся частью НАТО, но президент Трамп не хочет, чтобы началась война и чтобы США снова оказались втянутыми в нее. Мы не собираемся перекладывать обеспечение безопасности Западного полушария на плечи других», — подчеркнул министр.

Ранее председатель Европарламента Роберта Метсола рассказала, что в Европе допускают возможный вооруженный конфликт с США из-за Гренландии. По ее словам, «вопрос о Гренландии очень острый и находится в топе нашей повестки». Она отметила, что в Европарламенте идет обсуждение проблемы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина заявил о бессилии ЕС и Великобритании

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о ДТП. Что не так с этим роликом

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    Во Франции высказались о применении пятой статьи НАТО из-за США

    Европа забеспокоилась из-за планов Трампа в отношении НАТО

    Трамп увидел угрозу для еще одной страны из-за России и Китая

    В США назвали истинного автора идеи присоединения Гренландии

    В США раскрыли планы по членству в НАТО на фоне ситуации с Гренландией

    Мерц высказался о Гренландии

    Главком ВСУ анонсировал новые наступления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok