В США раскрыли планы по членству в НАТО на фоне ситуации с Гренландией

Бессент: США не планируют покидать НАТО на фоне ситуации с Гренландией

Соединенные Штаты не планируют покидать Североатлантический альянс. Такое заявление на фоне ухудшения отношений Вашингтона с НАТО из-за угроз американского президента Дональда Трампа захватить Гренландию сделал глава Минфина США Скотт Бессент в эфире канала NBC.

«Мы останемся частью НАТО, но президент Трамп не хочет, чтобы началась война и чтобы США снова оказались втянутыми в нее. Мы не собираемся перекладывать обеспечение безопасности Западного полушария на плечи других», — подчеркнул министр.

Ранее председатель Европарламента Роберта Метсола рассказала, что в Европе допускают возможный вооруженный конфликт с США из-за Гренландии. По ее словам, «вопрос о Гренландии очень острый и находится в топе нашей повестки». Она отметила, что в Европарламенте идет обсуждение проблемы.