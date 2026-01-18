Реклама

В Таиланде несколько туристов подверглись нападению медуз

Российскую туристку укусила медуза на Пхукете
Олег Давыдов
В Таиланде несколько туристов, в том числе и одна россиянка, подверглись нападению медуз. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Одна из пострадавших, прилетевшая на Пхукет, рассказала, что когда она плавала в море, то почувствовала, будто ее обвила змея. У туристки в этот момент началось сильное жжение кожи.

На ноге у нее возникли кнутовые полосы и волдыри. Через некоторое время к этим симптомам добавились нестерпимая чесотка, красные дорожки с отеком и бессонница. Утверждается, что именно так проявляется ожог от ядовитых медуз, которые в большом количестве плавают у побережья Пхукета.

Ранее в Таиланде заблудился британский турист. Переночевал мужчина в месте, рядом с которым обитают кобры, медведи, слоны и леопарды.

