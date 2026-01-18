Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:56, 18 января 2026Бывший СССР

Зеленский загнал себя в ловушку из-за территориального вопроса

Медведчук: По логике Зеленского, границы РФ возможны у Ивано-Франковской области
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сам себя загнал в ловушку, рассуждая о вопросе спорных территорий. По его логике, границы России могут проходить в районе Ивано-Франковской области, объяснил в интервью ТАСС глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Если украинскими территориями считать места, где население говорит на украинском языке, то границы России будут в районе Ивано-Франковской области и никак не восточнее», — подчеркнул политик.

Также Медведчук ответил, допустимо ли создание демилитаризованной зоны с признанием спорных территорий российскими, как было указано в мирном плане США по урегулированию украинского конфликта. Он указал, что «СВО осуществляется с целью демилитаризации и денацификации, но всей Украины». По его словам, это устроит и Россию, и народ Украины.

«Эта схема жизнеспособна и крайне необходима, но на всей украинской территории», — указал Медведчук.

Ранее лидер «Другой Украины» высказался о похищении Зеленского в США. По его словам, у американской стороны нет надобности в таком шаге, поскольку украинский лидер уже сдал свою страну во внешнее управление.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Отправят на верную смерть». Зачем Зеленскому вводить тотальную мобилизацию на Украине?

    Россия и Украина не могут договориться о возвращении 12 пленных. Что отвергает Москва

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Украина начала использовать наземных роботов в бою из-за острой нехватки бойцов

    Британский журнал рассказал о способе повлиять на решения Трампа по Гренландии

    Японский депутат передал Путину письмо с посланием от Такаити

    ВСУ ночью попытались атаковать российский регион

    Волонтеры возобновят поиск семьи Усольцевых

    Зеленский загнал себя в ловушку из-за территориального вопроса

    В России изменятся правила авиаперелетов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok