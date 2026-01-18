Медведчук: По логике Зеленского, границы РФ возможны у Ивано-Франковской области

Президент Украины Владимир Зеленский сам себя загнал в ловушку, рассуждая о вопросе спорных территорий. По его логике, границы России могут проходить в районе Ивано-Франковской области, объяснил в интервью ТАСС глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Если украинскими территориями считать места, где население говорит на украинском языке, то границы России будут в районе Ивано-Франковской области и никак не восточнее», — подчеркнул политик.

Также Медведчук ответил, допустимо ли создание демилитаризованной зоны с признанием спорных территорий российскими, как было указано в мирном плане США по урегулированию украинского конфликта. Он указал, что «СВО осуществляется с целью демилитаризации и денацификации, но всей Украины». По его словам, это устроит и Россию, и народ Украины.

«Эта схема жизнеспособна и крайне необходима, но на всей украинской территории», — указал Медведчук.

Ранее лидер «Другой Украины» высказался о похищении Зеленского в США. По его словам, у американской стороны нет надобности в таком шаге, поскольку украинский лидер уже сдал свою страну во внешнее управление.