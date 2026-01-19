Авиакомпания уволила больного раком сотрудника и поплатилась

Сотрудник подал в суд на United Airlines за увольнение во время лечения от рака

Авиакомпания United Airlines уволила больного раком сотрудника во время прохождения лечения и поплатилась — он подал в суд. Об этом пишет издание People.

Житель штата Иллинойс (США) Хасан Сайед, который болен лимфомой (рак лимфоузлов) четвертой стадии, подал жалобу 13 января. Уточняется, что Сайед начал работать на United Airlines в апреле 2024 года. В декабре того же года он узнал о диагнозе, сообщил руководству о нем и попытался взять отпуск по медицинским обстоятельствам. Но позже узнал, что не проработал достаточного времени в компании, чтобы на него претендовать.

Тогда мужчина продолжил выполнять свои обязанности несмотря на болезнь и решился начать курс химиотерапии лишь в феврале 2025 года, использовав для этого накопленный отпуск. В апреле он собирался проделать то же самое, согласовал даты, но за неделю до выходных ему сообщили об увольнении. Руководство объяснило решение тем, что сотрудник проводил «слишком много времени вне работы».

