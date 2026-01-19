Реклама

Авиакомпания уволила больного раком сотрудника и поплатилась

Сотрудник подал в суд на United Airlines за увольнение во время лечения от рака
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Jeff Chiu / AP

Авиакомпания United Airlines уволила больного раком сотрудника во время прохождения лечения и поплатилась — он подал в суд. Об этом пишет издание People.

Житель штата Иллинойс (США) Хасан Сайед, который болен лимфомой (рак лимфоузлов) четвертой стадии, подал жалобу 13 января. Уточняется, что Сайед начал работать на United Airlines в апреле 2024 года. В декабре того же года он узнал о диагнозе, сообщил руководству о нем и попытался взять отпуск по медицинским обстоятельствам. Но позже узнал, что не проработал достаточного времени в компании, чтобы на него претендовать.

Тогда мужчина продолжил выполнять свои обязанности несмотря на болезнь и решился начать курс химиотерапии лишь в феврале 2025 года, использовав для этого накопленный отпуск. В апреле он собирался проделать то же самое, согласовал даты, но за неделю до выходных ему сообщили об увольнении. Руководство объяснило решение тем, что сотрудник проводил «слишком много времени вне работы».

Ранее механик Boeing пожаловался на плохое качество сборки самолетов и был уволен. Это произошло спустя несколько месяцев после подачи им жалобы на оснащение бортов.

