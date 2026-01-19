Реклама

19:23, 19 января 2026

Биолог оценила сообщения о яде в продающихся в аптеках популярных БАДах

Биолог Баранова: Куркумин в составе БАДов не может быть загрязнен свинцом
Наталья Обрядина

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Доктор биологических наук, профессор Анча Баранова оценила правдивость сообщений о яде в продающихся в аптеках биологически активных добавках (БАДах) с куркумином. На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале.

Баранова объяснила, что информация о том, что куркумин в БАДах может быть загрязнен свинцом, появилась после новостей об отравлении этим тяжелым металлом детей бангладешского происхождения в Нью-Йорке и аномального его содержания у беременных женщин, проживающих в сельских районах Бангладеш. Однако, по ее словам, входящий в состав БАДов куркумин не может быть ничем загрязнен.

«Куркума на базаре в Бангладеш и куркумин в баночках — это вообще не одно и то же. Загрязнение свинцом — одно из наиболее легко выявляемых загрязнений. Ингредиенты БАДов обязаны пройти контроль», — подчеркнула биолог.

Баранова отметила, что ситуации, когда у пациентов, вводивших куркумин внутривенно, развились побочные эффекты, действительно зафиксированы в Германии. Однако, по ее словам, это произошло из-за того, что вещество было введено внутривенно, а не потому, что оно ядовито.

Ранее терапевт Ирина Никулина назвала куркуму полезной для печени специей. По словам врача, входящий в состав указанной специи полифенол куркумин обладает иммуностимулирующими, противовоспалительными, антисептическими, антиоксидантными, обезболивающими, нейропротекторными и даже противораковыми свойствами.

    

