17:41, 19 января 2026

Блогерша возмутила зрителей необычной заменой маске для волос

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @polyna09

Бровистка Полина Колеснева из Минска заменила маску для волос сливочным маслом и вызвала ажиотаж в сети. Роликом она поделилась в личном TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала процедуру мытья головы. Так, она размяла в руках и нанесла на чистые мокрые пряди сливочное масло. «Каждая уважающая себя девушка, когда дома закончилась маска [для волос]», — пояснила в подписи блогерша.

Ролик набрал 1,4 миллиона просмотров и тысячи комментариев, в которых зрители возмутились необычной заменой. «Ты соображаешь, что делаешь?», «Лучше я не буду уважать себя», «Потом удивляется, что все волосы выпали», «Вы цены на масло видели?», «Докатились», — указали они.

В декабре 2025 года блогерша Дени Ноймен показала преображение своих волос и вызвала ажиотаж в сети.

