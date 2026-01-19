Блогерша возмутила зрителей необычной заменой маске для волос

Бровистка Полина Колеснева из Минска заменила маску для волос сливочным маслом и вызвала ажиотаж в сети. Роликом она поделилась в личном TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала процедуру мытья головы. Так, она размяла в руках и нанесла на чистые мокрые пряди сливочное масло. «Каждая уважающая себя девушка, когда дома закончилась маска [для волос]», — пояснила в подписи блогерша.

Ролик набрал 1,4 миллиона просмотров и тысячи комментариев, в которых зрители возмутились необычной заменой. «Ты соображаешь, что делаешь?», «Лучше я не буду уважать себя», «Потом удивляется, что все волосы выпали», «Вы цены на масло видели?», «Докатились», — указали они.

В декабре 2025 года блогерша Дени Ноймен показала преображение своих волос и вызвала ажиотаж в сети.