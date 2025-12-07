Блогерша показала преображение своих волос и вызвала ажиотаж в сети

Блогерша Дени Ноймен показала преображение своих волос и вызвала ажиотаж в сети. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok.

Вначале девушка продемонстрировала кадры, на которых предстала с редкими, тонкими, секущимися прядями. При этом она привела слова окружающих о том, что у нее никогда не будет здоровых волос.

Затем Ноймен запечатлела, как спустя два года ее волосы стали густыми и гладкими. «Не слушайте людей, которые просто пытаются сбить вас с пути», — указала она в подписи.

Ролик набрал 14,9 миллиона просмотров. «Нам нужна инструкция от тебя на всех языках», «Я сделаю все, что ты скажешь, просто объясни как», «Научи меня», «Удивительное преображение», — заявили юзеры.

В свою очередь, блогерша рассказала, как улучшила качество волос. В том числе она употребляла в пищу семена тыквы, каждый день делала массаж головы, расчесывала пряди перед душем и отказалась от сухого шампуня.

