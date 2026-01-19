Более двух тысяч российских компаний начали использовать сервис для мониторинга от VK

Более 2000 компаний стали использовать сервис Tracer VK

В 2025 году более двух тысяч российских компаний стали использовать сервис для мониторинга стабильности приложений Tracer VK. В список вошли такие крупные организации, как Wildberries, 2ГИС и Okko, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе соцсети.

За прошедший год Tracer VK обработал в 30 раз больше данных, чем годом ранее. Общее количество обнаруженных сервисом недочетов выросло с 200 миллионов до 6,8 миллиарда. Кроме того, теперь сервис поддерживает телеметрию, а также может работать с операционной системой «Аврора» и серверными языками программирования Java, Go и Python.

«Tracer — это сервис, который помогает командам не просто фиксировать факт инцидента, а понимать, что именно пошло не так и где. Он находит ошибку, детально ее описывает и подсвечивает ее разработчикам через алерты в интерфейсе», — рассказал о работе сервиса руководитель проекта Tracer Кирилл Попов.

Он добавил, что Tracer позволяет найти ошибку еще до того, как ее заметят пользователи, — при этом сервис по сей день остается бесплатным.

Ранее в сервисе Tracer появился генеративный искусственный интеллект. С его помощью можно быстрее анализировать проблемы в приложениях.