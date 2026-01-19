Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:02, 19 января 2026Интернет и СМИ

Более двух тысяч российских компаний начали использовать сервис для мониторинга от VK

Более 2000 компаний стали использовать сервис Tracer VK
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dean Drobot / Shutterstock / Fotodom

В 2025 году более двух тысяч российских компаний стали использовать сервис для мониторинга стабильности приложений Tracer VK. В список вошли такие крупные организации, как Wildberries, 2ГИС и Okko, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе соцсети.

За прошедший год Tracer VK обработал в 30 раз больше данных, чем годом ранее. Общее количество обнаруженных сервисом недочетов выросло с 200 миллионов до 6,8 миллиарда. Кроме того, теперь сервис поддерживает телеметрию, а также может работать с операционной системой «Аврора» и серверными языками программирования Java, Go и Python.

«Tracer — это сервис, который помогает командам не просто фиксировать факт инцидента, а понимать, что именно пошло не так и где. Он находит ошибку, детально ее описывает и подсвечивает ее разработчикам через алерты в интерфейсе», — рассказал о работе сервиса руководитель проекта Tracer Кирилл Попов.

Он добавил, что Tracer позволяет найти ошибку еще до того, как ее заметят пользователи, — при этом сервис по сей день остается бесплатным.

Ранее в сервисе Tracer появился генеративный искусственный интеллект. С его помощью можно быстрее анализировать проблемы в приложениях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина пригласили в «Совет мира». За членство в нем США просят миллиард долларов

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    Выручка российских застройщиков достигла максимума

    Частое появление белых медведей на людях объяснили

    Миниатюрные электрокары калининградской сборки появились в продаже

    В приглашении Путина в «Совет мира» увидели знак

    Экономическое неравенство в США дошло до крайности

    Банк России выпустит монету с изображением легендарного писателя-сатирика

    Захарова оценила слова чиновника ЕС о нехватке шуток в публичных заявлениях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok