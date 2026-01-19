Большинство россиянок высказались против отношений с проживающим с родителями мужчиной

ВЦИОМ: 70 % россиянок не хотят отношений с мужчинами, живущими с родителями

Около 70 процентов жительниц России не хотят вступать в отношения с мужчиной 30-40 лет, который проживает с родителями. Данные опроса опубликовал Аналитический центр (АЦ) ВЦИОМ, передает РИА Новости.

При этом, по данным опроса, 16 процентов россиянок скорее вступили бы в отношения с мужчиной, проживающим с родителями. Среди мужчин менее 41 процента опрашиваемых смущает факт, что женщина в возрасте 30-40 лет проживает вместе с родителями, а 39 процентов россиян не захотели начинать отношения с такими женщинами.

Согласно исследованию, 80 процентов респонденток заявили, что мужчина не должен постоянно следовать советам матери, при этом только 65 процентов россиян поддерживают такую позицию.

Эксперт АЦ ВЦИОМ Татьяна Смак заявила, что процесс взросления в России начинается довольно рано, несмотря на мировые тенденции и стереотипы о молодежи. «И, как показывают результаты исследования, россияне довольно нетерпимы к тем, кто или "засиделся" в родительском доме, или слишком долго "слушает маму"», — заключила она.

