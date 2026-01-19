Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:34, 19 января 2026Из жизни

Большинство россиянок высказались против отношений с проживающим с родителями мужчиной

ВЦИОМ: 70 % россиянок не хотят отношений с мужчинами, живущими с родителями
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anton Pentegov / Shutterstock / Fotodom

Около 70 процентов жительниц России не хотят вступать в отношения с мужчиной 30-40 лет, который проживает с родителями. Данные опроса опубликовал Аналитический центр (АЦ) ВЦИОМ, передает РИА Новости.

При этом, по данным опроса, 16 процентов россиянок скорее вступили бы в отношения с мужчиной, проживающим с родителями. Среди мужчин менее 41 процента опрашиваемых смущает факт, что женщина в возрасте 30-40 лет проживает вместе с родителями, а 39 процентов россиян не захотели начинать отношения с такими женщинами.

Согласно исследованию, 80 процентов респонденток заявили, что мужчина не должен постоянно следовать советам матери, при этом только 65 процентов россиян поддерживают такую позицию.

Эксперт АЦ ВЦИОМ Татьяна Смак заявила, что процесс взросления в России начинается довольно рано, несмотря на мировые тенденции и стереотипы о молодежи. «И, как показывают результаты исследования, россияне довольно нетерпимы к тем, кто или "засиделся" в родительском доме, или слишком долго "слушает маму"», — заключила она.

Ранее стало известно, что сотрудница британской тюрьмы, 49-летняя Мелисса О’Брайен, проведет восемь месяцев за решеткой за роман с заключенным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин получил от США приглашение войти в «Совет мира»

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    Внучка Бориса Ельцина показала редкое фото с матерью и братьями

    Песков ответил на вопрос об окунании Путина в прорубь на Крещение

    Китаю предложили венесуэльскую нефть со скидкой

    В доведении школьника до суицида обвинили российских подростков

    Лукашенко нашел счастье Европы

    Квартиру Долиной передали Лурье. Приставы вскрыли дверь, сегодня новая хозяйка получит ключи

    Племянница Трампа призвала Европу дать ему отпор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok