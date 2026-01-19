Реклама

Женщина попала за решетку из-за романа с заключенным

В Великобритании сотрудница тюрьмы завела роман с заключенным и попала под суд
Олег Парамонов
Фото: Carl Court / Getty Images

Британский суд вынес приговор сотруднице тюрьмы, которая завела роман с заключенным. Как сообщает издание Independent, ей придется провести несколько месяцев за решеткой.

49-летняя Мелисса О’Брайен отвечала за профессиональную подготовку заключенных в тюрьме Chelmsford в графстве Эссекс. Она попала под подозрение в декабре 2023 года. Ее коллеги обратили внимание, что она попросила привести к ней заключенного, хотя в тот день не было занятий. Затем женщина уединилась с ним в мастерской и заметно нервничала, когда их застали вместе.

В камере заключенного нашли письмо сексуального и романтического содержания, написанное О’Брайен. В свою очередь у нее дома обнаружили фото заключенного. Во время дисциплинарной беседы она подтвердила, что написала ему письмо и заперлась с ним в мастерской, но отрицала, что они занимались сексом.

Женщину приговорили к лишению свободы на восемь месяцев.

Ранее опытная надзирательница Ванесса Фрейк, много лет работавшая в британских тюрьмах, объяснила склонность других сотрудниц к сексу с заключенными. По ее мнению, причина сложившейся ситуации — в огромной текучке, низких зарплатах и снижении стандартов.

