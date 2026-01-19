Реклама

Экономика
14:53, 19 января 2026Экономика

Частое появление белых медведей на людях объяснили

Климатолог Кокорин: Белые медведи выходят к людям из-за отрезанности от пищи
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Vladislav Kadyshev / Russian Look / Globallookpress.com

Белые медведи все чаще выходят к поселениям людей по причине отрезанности от своей главной пищи — тюленей. Об этом РИА Новости заявил климатолог, эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

На выживании данного вида сказывается то, что из-за глобального потепления льда становится меньше, а самое главное — он очень быстро уходит от береговой линии. Тюлени обычно находятся на кромке льда. Медведи все чаще выходят к людям, где могут быть съедобные для них отходы.

Для предотвращения таких ситуаций работают медвежьи патрули. Ученый выразил надежду, что со временем у медведей сформируется генетическая память о том, что если лед начал двигаться, то нужно идти вслед за тюленями на Северный полюс.

Ранее на Курильских островах заметили медведя, который не смог впасть в спячку на зиму из-за недостатка массы. Теперь он гуляет по улицам острова Кунашир — его замечали на дорогах несколько раз, в том числе недалеко от популярного среди туристов мыса Столбчатого.

