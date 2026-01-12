Реклама

12:59, 12 января 2026

Медведь прогулялся по российскому острову и попал на видео

На Курилах заметили не сумевшего впасть в спячку медведя
Александра Качан (Редактор)

На Курильских островах заметили медведя, который не смог впасть в спячку на зиму. Зверя засняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

По словам местных жителей, хищник не залег в спячку из-за недостатка массы. Теперь он гуляет по улицам острова Кунашир — его замечали на дорогах несколько раз, в том числе недалеко от популярного среди туристов мыса Столбчатого.

Ранее кандидат биологических наук Павел Глазков предупредил жителей старой Москвы о риске появления бурого медведя из-за расширения границ столицы. По словам ученого, было зафиксировано уже несколько случаев встреч горожан с хищниками.

