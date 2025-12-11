Реклама

Экономика
15:22, 11 декабря 2025

Москвичам предрекли встречи с медведями

Биолог Глазков: На территории столицы есть риск появления бурого медведя
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

На территории старой Москвы есть риск появления бурого медведя. Об этом агентству «Москва» сообщил кандидат биологических наук Павел Глазков.

Во-первых, вероятность появления этих животных связана с расширением территории столицы. По словам специалиста, Москвой в настоящее время стала территория, где, например, раньше было охотничье хозяйство. Во-вторых, есть риск проникновения животных и на территорию старой Москвы. По словам биолога, такие случаи уже фиксировались. Это связано с тем, что численность бурого медведя увеличивается по всей России.

Ранее жителей столицы предупредили о риске встретиться с лисицами в черте города, в том числе в районе жилой застройки. В настоящее время у этих животных проходит брачный период, поэтому они менее осторожны и могут не обращать внимание на человека.

