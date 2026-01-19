Долина вознамерилась провести оказавшиеся под угрозой срыва концерты

На сайте Ларисы Долиной появились анонсы концертов в Брянске и Обнинске

На официальном сайте певицы Ларисы Долиной появились мартовские концерты в Брянске и Обнинске. До этого стало известно, что они на грани срыва.

Артистка планирует выступить в Обнинске 8 марта, а в Брянске — 9 марта. До их анонса на странице Долиной информация о них появлялась лишь в сервисе продажи билетов «Яндекс.Афиша».

Ранее сообщалось, что эти концерты певицы оказались под угрозой срыва из-за низких продаж билетов. Тогда было куплено менее 10 процентов билетов.

По состоянию на 19 января раскуплено менее на 20 процентов билетов на концерт в Обнинске. На выступление Долиной в Брянске пока продано около 15 процентов билетов.