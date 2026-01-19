Доля доллара в мировых резервах упала до минимума

РГ: Доля доллара в мировых резервах упала примерно до 40 процентов

Доля доллара в мировых резервах опустилась до 20-летнего минимума и достигла 40 процентов. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на аналитический ресурс The Kobeissi Letter.

За последнее десятилетие доля доллара упала на 18 процентных пунктов. Одновременно с этим доля золота подросла на 12 процентных пунктов и оценивается в 28 процентов. Это самое высокое значение с начала 1990-х годов. Теперь в мировых валютных резервах золота больше, чем евро, фунта стерлингов и иены вместе взятых.

Причинами наблюдаемой динамики называют стремление центральных банков диверсифицировать активы, уйдя от доллара США, но при этом нарастив долю золота. Как следствие, в 2025-м стоимость последнего увеличилась на 65 процентов. Это самый большой годовой рост с 1979 года.

В августе 2025 года доля доллара США в глобальных расчетах упала до минимальных с февраля 2024 года 46,94 процента.

​

В октябре 2025 года спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев заявил, что доля доллара и евро в экспортных расчетах России сократилась до 18 процентов.