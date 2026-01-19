Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:32, 19 января 2026Экономика

Доля доллара в мировых резервах упала до минимума

РГ: Доля доллара в мировых резервах упала примерно до 40 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Доля доллара в мировых резервах опустилась до 20-летнего минимума и достигла 40 процентов. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на аналитический ресурс The Kobeissi Letter.

За последнее десятилетие доля доллара упала на 18 процентных пунктов. Одновременно с этим доля золота подросла на 12 процентных пунктов и оценивается в 28 процентов. Это самое высокое значение с начала 1990-х годов. Теперь в мировых валютных резервах золота больше, чем евро, фунта стерлингов и иены вместе взятых.

Причинами наблюдаемой динамики называют стремление центральных банков диверсифицировать активы, уйдя от доллара США, но при этом нарастив долю золота. Как следствие, в 2025-м стоимость последнего увеличилась на 65 процентов. Это самый большой годовой рост с 1979 года.

В августе 2025 года доля доллара США в глобальных расчетах упала до минимальных с февраля 2024 года 46,94 процента.

В октябре 2025 года спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев заявил, что доля доллара и евро в экспортных расчетах России сократилась до 18 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Трамп не остановится». В России предрекли захват президентом США еще трех стран после Гренландии. О каких государствах идет речь?

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    В Совфеде предсказали реакцию Европы на предложение Трампа Путину

    В России резко подорожал один вид жилья

    В России оценили идею Совета мира на фоне приглашения в него Путина

    Пожилым людям назвали необходимый объем воды в день

    Москвичам пообещали сильные магнитные бури и северные сияния

    Пошутивший над бойцами СВО российский стендап-комик прокомментировал обвинение

    Россиян предупредили о двойном подорожании ЖКУ в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok