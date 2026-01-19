Реклама

Силовые структуры
13:23, 19 января 2026Силовые структуры

Двое россиян попались на использовании рабского труда на ферме

В Новосибирской области осудили отца с сыном за использование рабского труда
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Новосибирской области осудили отца с сыном за использование рабского труда. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Мужчины признаны виновными по статье 127.2 («Использование рабского труда») УК РФ.

Как установил суд, 65-летний отец с 39-летний сыном занимались бизнесом. У них были кафе и ферма на территории Татарского района. К работе они привлекали людей, склонных к бродяжничеству и злоупотребляющих алкоголем.

В период с 2019 по 2023 год злоумышленники нашли трех человек, у которых под предлогом оформления трудовых договоров изъяли паспорта. Потерпевшие содержались в помещении без условий для проживания и работали по 16 часов в сутки. Они должны были выполнять тяжелые работы на ферме и в гостинице, а деньги, которые сотрудники должны были получать, присваивали обвиняемые.

Сотрудники МВД выявили и пресекли их противоправную деятельность. Суд приговорил каждого из них к пяти годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Москве банда похищала россиян и насиловала несовершеннолетних.

