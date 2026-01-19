Реклама

09:46, 19 января 2026Ценности

Джиган захотел оспорить брачный договор с Самойловой

Адвокат Жорин: Брачный договор Джигана и Самойловой вызывает много вопросов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный под псевдонимом Джиган, захотел оспорить брачный договор с блогершей и бизнесвумен Оксаной Самойловой. Комментарий адвоката Сергея Жорина, защищающего интересы музыканта, приводит Starhit.

Правозащитник отметил, что документы, которые были оформлены Самойловой в период лечения Джигана в рехабе в 2020 году, вызывают много вопросов. Жорин напомнил, что в то время он находился в уязвимом состоянии. По словам адвоката, рэпер узнал о содержании документов, согласно которым вся недвижимость, нажитая в браке, переходит Самойловой, только в процессе развода.

В связи с этим Джиган собирается оспорить брачный договор. «Действительность подписанных документов в период лечения и нахождения в уязвимом положении вызывает много вопросов. Считаем, что эти действия требуют внимательной правовой оценки и не могут рассматриваться как стандартная бракоразводная история», — подчеркнул адвокат.

В декабре прошлого года Самойлова раскрыла детали раздела имущества с Джиганом.

