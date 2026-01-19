Реклама

14:51, 19 января 2026
Экономика

Экономическое неравенство в США дошло до крайности

Oxfam: Поддерживая богачей, Трамп довел неравенство в США до крайности
Кирилл Луцюк

Фото: Angelina Katsanis / Reuters

Миллиардеры занимают государственные должности в четыре тысячи раз чаще, чем обычные люди. К такому выводу пришли авторы ежегодного доклада Oxfam. Их выводы процитировал CNN.

Исследование Oxfam показало, что в 2023 году почти 74 из 2027 миллиардеров мира занимали должности в исполнительной или законодательной власти. Таким образом, шанс миллиардера занять государственный пост оценивается в 3,6 процента. Для сравнения, шансы среднестатистического жителя Земли составили всего 0,0009 процента. Как подчеркнула старший руководитель направления политики экономической справедливости в Oxfam America Ребекка Ридделл, такая статистика показывает, насколько огромной властью обладают миллиардеры.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп собрал самый богатый кабинет и команду в современной американской истории. Кроме того, его администрация приняла масштабный пакет мер, направленных на поддержку самых богатых американцев. В частности, речь идет о налоговых льготах для богатых и беспрецедентных сокращениях национальной программы социальной защиты. Кроме того, Трамп пытается лишить значительную часть федеральных служащих защиты их прав профсоюзами, а также демонтировать меры по защите прав потребителей и корпоративное регулирование.

«Администрация, возглавляемая миллиардерами, продвигает политику, направленную на поддержку миллиардеров, что довело США до крайности в плане неравенства», — констатировала Ридделл.

В 2025 году совокупное состояние миллиардеров увеличилось до 18,3 триллиона долларов. Это самое высокое значение за всю историю человечества.

