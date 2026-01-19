Богатства миллиардеров ошеломляюще выросли

Oxfam: Общее состояние миллиардеров выросло до 18,3 триллиона долларов

В минувшем году совокупное состояние миллиардеров выросло до 18,3 триллиона долларов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на отчет Oxfam.

Достигнутый показатель оказался самым высоким за всю историю человечества. Более того, в 2025 году богатства этой категории людей росли больше чем на 16 процентов, или в три раза быстрее, чем за последние пять лет. Кроме того, с 2020 года объем состояния миллиардеров подскочил на «ошеломляющую величину» — 81 процент. Количество миллиардеров впервые превысило 3000 человек. В отчете подчеркивается, что данная динамика наблюдается на фоне того, что каждый четвертый человек в мире недоедает, а почти 50 процентов людей Земли живут в бедности.

По словам сенатора США Криса Ван Холлена, политика главы Белого дома Дональда Трампа нацелена в первую очередь на поддержку его друзей-миллиардеров. Одним из проявлений этого стали удары по Венесуэле. Сенатор уверен, что дело не в борьбе с наркотиками, а в том, чтобы обеспечить американским богачам контроль над нефтяными запасами этой южноамериканской страны.