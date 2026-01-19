Трампа уличили в стремлении помочь своим приятелям-миллиардерам

Сенатор Ван Холлен: Трамп хочет заполучить нефть для приятелей-миллиардеров

Решение президента США Дональда Трампа нанести удары по Венесуэле не связано с предотвращением ввоза наркотиков, он хочет заполучить нефть для своих приятелей-миллиардеров. В этом американского лидера уличил сенатор США Крис Ван Холлен, сообщает The Hill.

«Дело не в безопасности. Дело в захвате земель. Трамп хочет заполучить полезные ископаемые и другие ресурсы Гренландии, точно так же, как и по настоящей причине его вторжения в Венесуэлу», — отметил конгрессмен.

Ранее американский сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что конфликт между Венесуэлой и Соединенными Штатами за природные и энергетические ресурсы продолжается. По его словам, это акт войны за то, чтобы продолжать забирать венесуэльскую нефть и распределять ее.