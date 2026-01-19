Реклама

Мир
11:05, 19 января 2026Мир

ЕС признали «воплощением нелепости»

Филиппо: ЕС — это воплощение нелепости
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал вывод немецких войск из Гренландии, назвав Европейский союз (ЕС) «воплощением нелепости». Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети X.

«ЕС — это воплощение нелепости!» — заявил политик.

Филиппо также подчеркнул, что Франции не следует вмешиваться в ситуацию вокруг Гренландии, и призвал страну выйти из Европейского союза. По его словам, Парижу необходимо «как можно скорее выбраться из этого ада и вернуть себе независимость и достоинство».

Ранее, 18 января, солдаты бундесвера тайно покинули Гренландию, отменив все запланированные встречи. Бегство состоялось после угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины против стран Европы. По сведениям Bild, никаких объяснений войскам не было дано.

