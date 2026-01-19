Форум в Давосе назвали катастрофой в первый же день из-за коллапса в аэропорту

Самолеты в первый день Всемирного экономического форума перенаправили

Всемирный экономический форум в Давосе, Швейцария, назвали катастрофой в первый же день из-за коллапса в аэропорту. Об этом сообщает St. Galler Tagblatt.

Уточняется, что многие самолеты в первый день мероприятия перенаправили с аэродрома населенного пункта Альтенрайн в аэропорты Цюриха, Фридрихсхафена и Меммингена из-за тумана. Погода с плохой видимостью ожидается в регионе всю неделю. Ситуацию уже назвали катастрофой с точки зрения бизнеса.

Известно, что обычно авиасуда прибывают в воздушную гавань Альтенрайн каждые четверть часа. Форум будет проходить в Давосе с 19 по 23 января.

