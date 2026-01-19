Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:32, 19 января 2026Путешествия

Форум в Давосе назвали катастрофой в первый же день из-за коллапса в аэропорту

Самолеты в первый день Всемирного экономического форума перенаправили
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Всемирный экономический форум в Давосе, Швейцария, назвали катастрофой в первый же день из-за коллапса в аэропорту. Об этом сообщает St. Galler Tagblatt.

Уточняется, что многие самолеты в первый день мероприятия перенаправили с аэродрома населенного пункта Альтенрайн в аэропорты Цюриха, Фридрихсхафена и Меммингена из-за тумана. Погода с плохой видимостью ожидается в регионе всю неделю. Ситуацию уже назвали катастрофой с точки зрения бизнеса.

Известно, что обычно авиасуда прибывают в воздушную гавань Альтенрайн каждые четверть часа. Форум будет проходить в Давосе с 19 по 23 января.

Ранее самолет Delta Air Lines с 194 пассажирами аварийно сел в другом городе из-за неприятного запаха. Он смутил бортпроводников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Одна страна выйдет из СНГ

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Третий российский лыжник получил нейтральный статус

    Знаменитый телеведущий упал и попал в больницу

    Виктория Боня ответила критикующим ее тело с целлюлитом фразой «я живой человек»

    ВСУ атаковали два российских региона

    Москвичи пожаловались на неработающие лифты в доме

    Названы главные туристические ловушки в популярных странах мира

    Тело пропавшей без вести в Саудовской Аравии актрисы нашли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok