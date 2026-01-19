Реклама

Генеральная уборка помогла москвичке найти гранаты

Москвичка нашла пакет с гранатами во время генеральной уборки в квартире
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Tretyakov / Shutterstock / Fotodom

Жительница Москвы нашла пакет с двумя гранатами во время генеральной уборки в квартире. Об этом сообщает агентство «Москва».

Все случилось на улице Рокотова в Ясенево. После обнаружения боеприпасов женщина сразу вызвала сотрудников полиции. В квартиру направили кинологов с собаками.

По данным агентства, муж москвички уже заявил, что не имеет к найденным гранатам никакого отношения. Они могут принадлежать их сыну.

Ранее в Сыктывкаре задержали начальника центра профподготовки МВД по Республике Коми, где 24 человека пострадали из-за взрыва учебно-имитационной гранаты.

