Начальника центра профподготовки МВД задержали в связи со взрывом гранаты на занятиях

В Сыктывкаре задержали начальника центра профподготовки МВД, где случился взрыв

В Сыктывкаре задержали начальника центра профподготовки МВД по республике Коми, где 20 человек пострадали из-за взрыва учебно-имитационной гранаты. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Начальник учреждения стал вторым задержанным в связи с происшествием. По данным следствия, именно руководитель центра распорядился провести занятия в актовом зале, где шел ремонт и находились легковоспламеняющиеся материалы.

16 января был задержан преподаватель, который взорвал учебную гранату на занятиях. Против него возбуждено уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий») УК РФ.

15 января в ходе планового занятия со слушателями мужчина привел в боевое состояние учебно-имитационную гранату. В результате произошел взрыв и возгорание. Во время инцидента пострадали 20 слушателей учебного заведения.

