Число пострадавших от взрыва в центре подготовки МВД России выросло

СК: 20 слушателей центра подготовки МВД в Сыктывкаре пострадали от взрыва

До 20 человек выросло число пострадавших от взрыва гранаты и последовавшего пожара в аудитории центра профессиональной подготовки МВД России в Сыктывкаре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Коми.

Пострадавшие являются слушателями учебного заведения, которые были на занятиях, когда произошел инцидент. По данным СК, преподаватель 15 января привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате началось возгорание находившихся в помещении легковоспламеняющихся предметов.

Преподаватель задержан, ему вменяют превышение должностных полномочий. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи допрашивают свидетелей, назначены судебно-медицинские экспертизы, изъята документация.

Министр внутренних дел по Республике Коми Андрей Сицский отстранил от исполнения служебных обязанностей начальника ведомственного центра профессиональной подготовки.

