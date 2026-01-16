Реклама

15:44, 16 января 2026Силовые структуры

После взрыва гранаты в центре подготовки МВД России последовали санкции

Начальник центра подготовки МВД в Сыктывкаре отстранен от должности после взрыва
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Республики Коми»

Министр внутренних дел по Республике Коми Андрей Сицский отстранил от исполнения служебных обязанностей начальника ведомственного центра профессиональной подготовки в Сыктывкаре после взрыва светошумовой гранаты на занятиях, в результате чего пострадали 20 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Коми.

Причиной инцидента стали непрофессиональные действия преподавателя во время занятия. Он задержан, ему вменяют превышение полномочий. Решается вопрос о его аресте.

Пострадавшим слушателям оказывается вся необходимая помощь. Виновные будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке. Ситуация находится на личном контроле главы МВД республики.

9 из 18 пострадавших при взрыве в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре остаются в крайне тяжелом состоянии, сообщает Минздрав региона. Лечение получают 12 мужчин и 6 женщин. У них диагностировано отравление продуктами горения, а также различные травмы и ожоги.

Следователи квалифицировали происшествие в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре по статье о халатности.

По данным следствия, 15 января произошел взрыв и пожар в помещении здания центра профессиональной подготовки МВД, расположенного в Эжвинском районе города Сыктывкара, в результате есть пострадавшие. Сообщалось, что на занятиях взорвалась светошумовая граната. Из здания эвакуировали около 200 человек.

