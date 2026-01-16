Назван виновник взрыва в центре подготовки МВД России

Причиной взрыва в центре МВД в Сыктывкаре стал непрофессионализм преподавателя

Виновником взрыва и последующего пожара в центре подготовки МВД в Сыктывкаре оказался преподаватель. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по Республике Коми.

По предварительным данным, причиной инцидента стали непрофессиональные действия педагога во время занятия. По результатам расследования виновный будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке.

Ситуация находится на личном контроле министра внутренних дел по Республике Коми генерал-майора полиции Андрея Сицского.

9 из 18 пострадавших при взрыве в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре остаются в крайне тяжелом состоянии, сообщает Минздрав региона. Лечение получают 12 мужчин и 6 женщин. Пять пострадавших находятся на лечении в Эжвинской горбольнице, семь человек находятся в республиканской больнице. Шесть человек получают лечение в терапевтическом отделении медсанчасти МВД. У пострадавших диагностировано отравление продуктами горения, а также различные травмы, в том числе ожоги.

Следователи возбудили дело по статье о халатности.

По данным следствия, 15 января произошел взрыв в помещении здания центра профессиональной подготовки МВД, расположенного в Эжвинском районе Сыктывкара. Сообщалось, что на занятиях взорвалась светошумовая граната. Из здания эвакуировали около 200 человек.

