В Минздраве Коми сообщили о состоянии пострадавших при взрыве

В Минздраве Коми заявили о тяжелом состоянии девяти пострадавших при взрыве

Девять из 18 пострадавших при взрыве в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре остаются в крайне тяжелом состоянии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.

В ведомстве сообщили, что лечение получают 12 мужчин и шесть женщин. Пять пострадавших находятся на лечении в Эжвинской горбольнице, семь человек находятся в республиканской больнице. Шесть человек получают лечение в терапевтическом отделении медсанчасти МВД.

МВД по Республике Коми проводит служебную проверку после возгорания на крыше центра профессиональной подготовки в Сыктывкаре.

Следователи квалифицировали происшествие в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре по статье о халатности.