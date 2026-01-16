Реклама

Россия
14:49, 16 января 2026Россия

В Минздраве Коми сообщили о состоянии пострадавших при взрыве

В Минздраве Коми заявили о тяжелом состоянии девяти пострадавших при взрыве
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Девять из 18 пострадавших при взрыве в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре остаются в крайне тяжелом состоянии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.

В ведомстве сообщили, что лечение получают 12 мужчин и шесть женщин. Пять пострадавших находятся на лечении в Эжвинской горбольнице, семь человек находятся в республиканской больнице. Шесть человек получают лечение в терапевтическом отделении медсанчасти МВД.

МВД по Республике Коми проводит служебную проверку после возгорания на крыше центра профессиональной подготовки в Сыктывкаре.

Следователи квалифицировали происшествие в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре по статье о халатности.

